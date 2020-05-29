Libya Başbakan Yardımcısından Türkiye ile İlgili Önemli Açıklama

Düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından organize edilen “Çatışma sonrası Libya” başlıklı online panelde konuşan Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmed Muaytik, Libya ile Ankara arasında yapılan deniz sınırlarını belirleyen Ulusal Mutabakat Anlaşması'nın alandaki birçok dengeyi değiştirdiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

HAFTER ZOR DURUMDA

"Libya'daki Rus varlığı ve Batı'daki Hafter'in yakın zamanda ülkenin kontrolünü ele alacağı inancı Hafter'e alanda önemli kazanımlar sağladı.

Ancak Türkiye ile yapılan anlaşma ve iş birliği alandaki dengeleri değiştirdi. Şu an güçlerimiz Trablus'u savunacak teknolojiye sahip. Ayrıca Rus Wagner savaşçılarının son zamanlarda aldığı zayiat nedeniyle çekilmeye başlaması Hafter'i çok zor duruma soktu. İlerleyen zamanlarda Tarhuna ve çevresini de kaybederse Hafter'in toparlanması daha da zorlaşacaktır."

Aynı panelde konuşan Boğaziçi Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü ise, "Buradaki diğer hedeflerden bir tanesi de tarafların deniz sınırlarının adil, eşit ve uluslararası hukuka uygun olmasını sağlamak ve bölgedeki enerji kaynaklarından faydalanmaktır." dedi.

Vira Haber