Koronavirüs Nedeniyle Yük Bulamayan Gemiler Zeytinburnu'nda Demirledi
Koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası karşılıklı ticaretin azalması sonucu yük bulamayan gemiler, Zeytinburnu açıklarına demirledi.
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Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan biri olan uluslararası ticaret, deniz taşımacılığını da etkiledi. Yük bulamayan gemiler Zeytinburnu açıklarında demirledi.
Koronavirüs salgınının sona ermesini bekleyen gemilerdeki personel ise ihtiyaç ve taleplerini acentelere ait teknelerle karşılıyor.
Acentelere ait tekneler gemiler arasında sürekli dolaşıyor.
Gemilerin demirli oldukları süre zarfında bakımlarının yapıldığı ve ambarların havalandırıldığı da açıklandı.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Gemi, Tekne, Acente
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