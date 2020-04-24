Müjdat Turan: Denizin Dibi Midye Mezarlığına Döndü

Çanakkale'de avladığı balıklarla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, denizin dibinde video olarak kaydettiği ölü pina midyelerini paylaştı.

Gördüğü tablo karşısında şaşıran Turan, "Sanki onları bir şey zehirlemiş gibi. Denizlerin altı adeta pina mezarlığına döndü" dedi.

SANKİ ONLARI BİR ŞEY ZEHİRLEMİŞ GİBİ

Turan sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ile ilgili;

"Nedendir bilmiyorum ama denizlerimizde milyonlarca pina birden öldü. Sanki onları bir şey zehirlemiş gibi. Denizlerin altı adeta pina mezarlığına döndü.

Pinalar, Akdeniz ve Ege Denizi'nin kumlu bölgelerinde yaşarlar. 60 metre derinliğe kadar sığ ve derin sularda bulunurlar.

Genellikle Posidonia, deniz çayırlarının arasında görülürler. Maksimum boyları 90 cm'dir. Sivri uçları ile kumların içinde dik dururlar.

Dış kısımları liflidir. Tepe kısımları yuvarlaktır. Beslenme ve solunum amaçlı kabuklarını açarlar. Beslenmek için plankton, mikroskobik canlılar ve organik besin maddeleri ile beslenirler.

Denizlerimizin doğal temizleme mekanizmalarıdır. Süs eşyası yapmak için çok fazla avlandı ve nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınıp tüketimi yasaklandı. Denizlerde bir tür yok oluyor.

Buradan yetkilileri pinaların toplu ölümüne sebep olan şeyin ne olduğunu araştırmaya ve bu güzel canlıların korunabilmesi için gerekli adımları atmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.