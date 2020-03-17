Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü Türkiye’de de kendini ilk kez 11 Mart’ta göstermeye başladı. O günde bu yana son açıklamaya göre ülke genelinde 47 vaka tespit edildi ve karantina sürecine alındı.

Hızlı bir şekilde önlemler alınmaya başlandı. Dezenfekten uygulamaları yapılıp, kısıtlamalar getirildi. Sağlık Bakanlığı koronavirüsüne karşı halkı bilgilendirmek amaçlı 14 maddelik bir liste yayınladı. Çok basit önlemlerle virüsün yayılmasını engellemek mümkün. İşte hayati önem taşıyan o 14 kural…

1-En önemli kural ellerin sık sık yıkanması

2- Koronavirüsün DSÖ ve Sağlık Bakanlığı tarafından damlacık, solunum salgıları, tükürük gibi ve temas yoluyla bulaştığı belirtiliyor. Öksürük ve hapşırma gibi durumlarda mutlaka ağzımızı kapatmalıyız. Kullandığımız peçeteyi tekrar kullanmamalıyız.

3- Temasla bulaşmasını önlemek için herkesin el hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Ellerimizle yüzümüze temas etmemeliyiz.

4-Hastalık belirtisi gösteren kişilerle mesafe korunmalı. 1 metreden yakın mesafede kimseyle temasta bulunmamalı.

5-Türkiye genelinde 20 ülkeye de uçuş yasaklandı.

6-Yurt dışı seyahatinden dönenler genel taşıyıcı olarak görüldüğünden 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmeli.

7-Bireyler eğer evde kendilerini izole ediyorsa mutlaka bulunduğu ortam sık sık havalandırmalı.

8-Ev ve iş yerlerindeki sürekli kullanılan alanlar özellikle kapı kolları, pencere kolları her gün temizlenmeli hatta gün içinde de imkan varsa birkaç kez bu uygulama yapılabilir. Temizlemek için sirke kullanılabilir.

9-Kişisel eşyalar kesinlikle ortak kullanılmamalı. Özellikle evde kullanılan yüz havlusu günlük yıkanmalı. Eğer imkan yoksa kağıt havlu kullanılabilir.

10-Kıyafetler dışarıdan gelince yıkanmalı.

11-Tehlike geçene kadar kimseyle yakın temasta bulunmayın.

12-Beslenmeye özellikle dikkat edilmeli içinde bol C vitamini ve Çinko bulunulan besinler tüketilmeli. Bol su içilmeli ve uyku düzenli olmalı.

13-Hastalık özellikle çocuklar, kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılarda etkili olmasından dolayı belirti gösteriyorsanız onlardan uzak durun.

14-Eğer virüs taşıdığınızdan şüpheleniyorsanız, özellikle yüksek ateş ve bitmeyen bir öksürük varsa maske ve eldiven kullanarak ve kimseyle temasta bulunmadan sağlık kuruluşuna başvurun.

Vira Haber