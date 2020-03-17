Koronavirüsün İlk Aşı Denemesi Yapıldı

Dünya Koronavirüsün esareti altına girmişken, son rakamlara göre Koronavirüse yakalanan vaka sayısı 170 bini aştı.

Bilim adamları bir taraftan salgının yayılmasını önlemeye çalışırken diğer taraftan aşıyı bulmak için çabalıyor.

ABD’DE İLK AŞI DENEMESİ YAPILDI

AP’nin haberine göre ABD Washington’da ilk aşı denemeler 4 kişi üzerinde test edildi.

Bilim insanları deneyde yer alan kişilerin Koronavirüse bağlı herhangi bir sağlık sorunu yaşamayacağını söyledi.

Aşnın ilk uygulandığı kişi 43 yaşında 2 çocuk annesi bir kadın.

Uzmanlar aşının işe yaraması durumunda halkın kullanımına sunulmasının 12 ay ile 18 ay arasında bir süre alacağını söylüyor.

12 AY İLE 18 ARASI SÜREBİLİR

Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

Vira Haber