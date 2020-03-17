6 Ülkeye Daha Uçuşlar Durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar arasında 6 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu paylaşıldı.

Bugün 08.00 itibarı ile İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları yasaklandı. Böylece uçuş yasağı uygulanan ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu.

Vira Haber