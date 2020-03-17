İstanbul Boğazı'nda Gemi Arızası

Paylaşılan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'ndan geçiş halindeyken Liberya Bandıralı 225 metrelik "Tycoon" isimli kargo gemisinin motoru arıza yaptı. Olayın ardından söz konusu gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları yardımıyla Paşabahçe Koyu'na çekildi.

Karadeniz istikametinde olan geminin iddiaya göre dümeni kilitlendi. Gemiye Kıyı Emniyeti gemi kurtarma botlarının yanı sıra Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi botlarının da eşlik ettiği görüldü.

Gemideki sorun giderildikten sonra yoluna devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ VAR MI?

Kıyıya çekilen gemide koronavirüs karantina işlemi uygulanacak mı sorusu henüz netlik kazanmadı.

Vira Haber