Sağlık Bakanı, Koronavirüs Vaka Sayısını Açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belirlenen son vaka sayısının 47 olduğunu açıkladı.
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Koca yaptığı açıklamada, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım." ifadelerini kullandı.
Vira Haber
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Etiketler : Coronavirüsü, Dünya, Türkiye, Sağlık, Hastalık, Çin, Koronavirüs
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