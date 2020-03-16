Dünya Genelinde Koronavirüs Son Durum Ne?
Koronavirüs son durum ne? Koronavirüs hangi ülkelerde var? İşte dünya genelinde Koronavirüs güncel sayıları…
Çin’in Wuhan şehrinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hangi ülkelerde var? Koronavirüs son durumu ne? Sorularını derlediğimiz haberimizde Koronavirüs güncel sayılarına baktık.
Buna göre Koronavirüs güncel ölü sayısı son 24 saatte 6 bin 513’e yükseldi. Koronavirüs bulaşan hasta sayısıysa 169 bin 387 olarak güncellendi.
ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 213 OLDU
Çin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte hepsi 14 kişi hayatını kaybetti. Böylece Çin’de Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 213'e çıktı. Toplam Koronavirüs vaka sayısının 80 bin 860'a yükseldiği açıklandı.
İTALYA'DA SON DURUM NE?
İtalya’da son 1 ayda yayılan Koronavirüs salgınında bilanço ağır. Son açıklamada ölenlerin sayısı 1809’a çıkarken, Koronavirüs bulaşan kişi sayısı ise 24 bin 747’ye ulaşmış durumda.
ABD'DE 69 KİŞİ ÖLDÜ
ABD’de açıklanan güncel rakamlara göre Koronavirüs vakaları gün geçtikçe artıyor. Ülkede bulunan 50 eyaletin 49’unda Koronavirüse rastlanan ABD’de Koronavirüsten ölenlerin sayısı 69’a çıkarken vaka sayısı 3 bin 774’e yükselmiş durumda.
FRANSA’DA VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ
Fransa Koronavirüs salgınında ivme yukarı doğru artışını sürdürüyor. Son açıklanan rakamlara göre Fransa’da Koronavirüsten ölenlerin sayısı 127’ye çıkarken, Koronavirüse yakalanan hasta sayısı 5 bin 437’ye çıktı.
İSPANYA’DA SON 24 SAATTE 96 KİŞİ ÖLDÜ
İspanya Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre İspanya’da Koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 292’yi buldu. Ölenlerin 96’sı ise son 24 saatte hayatını kaybetti.
ALMANYA’DA VAKA SAYISI 5 BİN 813’E ÇIKTI
Almanya’da tıpkı Fransa gibi Koronavirüse yakalanan vaka sayısı 5 bin bandını aşarak 5 bin 813 kişiyi bulmuş durumda. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 13’e çıktı.
İSVİÇRE’ VAKA SAYISI BİR GÜNDE 2 BİNİ AŞTI
İsviçre yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre İsviçre’de Koronavirüs vaka sayısı 2 bin 200’e çıktı. İsviçre Koronavirüste ölü sayısı ise 14’e yükseldi.
İRAN’DA BİR GÜNDE 129 KİŞİ ÖLDÜ
Salgının ilk yayıldığı ülkelerden biri olan İran’da ise durum oldukça vahim. Son 24 saatte 129 kişi Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, vaka sayısı ise 14 bin 991’e yükselmiş vaziyette.
İNGİLTERE’DE VAKA SAYISI 1391’E YÜKSELDİ
İngiltere’de vaka sayısı diğer Avrupa ülkelerine göre daha az seyrediyor. İngiltere’de Koronavirüs sayısı 1391’e çıktı, ölü sayısı ise 35 olarak bildirildi.
İSRAİL EN AZ ETKİLENENLER ÜLKELERDEN
İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail Koronavirüs sayısı 193’e yükseldi. Henüz ölen vaka sayısı açıklanmadı. İsrail’de market, eczane ve bankalar dışında bütün mekanlar kapatılmış durumda.
SUUDİ ARABİSTAN’DA ÖLEN VAKA YOK
Suudi Arabistan’da Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada vaka sayısının 118’e çıktığı açıklandı. Henüz ölü sayısıyla ilgili bir bilgi verilmedi.
IRAK’TA 10 KİŞİ ÖLDÜ
Irak’ta Koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı şu ana kadar 10 olarak açıklandı.
KORONAVİRÜS BAŞKA HANGİ ÜLKELERDE VAR?
"Worldometer"de yer alan diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:
Güney Kore 8 bin 236
Japonya 1535
Norveç 1256
Hollanda 1135
İsveç 1040
Belçika 886
Danimarka 864
Avusturya 860
Malezya 428
Katar 401
Kanada 341
Avustralya 337
Yunanistan 331
Çekya 293
Portekiz 245
Finlandiya 244
Singapur 226
Slovenya 219
Bahreyn 214
Brezilya 203
İzlanda 180
Estonya 171
İrlanda 170
Filipinler 140
Romanya 139
Mısır 126
Polonya 125
Irak 124
Suudi Arabistan 118
Endonezya 117
Hindistan 114
Tayland 114
Kuveyt 112
Lübnan 110
San Marino 109
Birleşik Arap Emirlikleri 98
Lüksemburg 77
Şili 75
Peru 71
Rusya 63
Slovakya 61
Güney Afrika 61
Vietnam 57
Arjantin 56
Panama 55
Cezayir 54
Pakistan 53
Bulgaristan 51
Brunei 50
Hırvatistan 49
Sırbistan 48
Meksika 43
Arnavutluk 42
Filistin 38
Ekvador 37
Kosta Rika 35
Kolombiya 34
Gürcistan 33
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 33
Macaristan 32
Letonya 30
Fas 28
Ermenistan 28
Belarus 27
Senegal 24
Bosna Hersek 24
Azerbaycan 23
Moldova 23
Umman 22
Malta 21
Tunus 20
Kuzey Makedonya 19
Sri Lanka 18
TÜRKİYE: 18
Venezuela 17
Afganistan 16
Litvanya 14
Maldivler 13
Kamboçya 12
Ürdün 12
Dominik Cumhuriyeti 11
Faroe Adaları 11
Bolivya 10
Martinik 10
Jamaika 10
Kazakistan 9
Yeni Zelanda 8
Paraguay 8
Fransız Guyanası 7
Lihtenştayn 7
Reunion Adası 7
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ: 6
Gana 6
Uruguay 6
Andorra 5
Bangladeş 5
Guadelup 5
Porto Riko 5
Ruanda 5
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.