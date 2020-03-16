Dünya Genelinde Koronavirüs Son Durum Ne?

Çin’in Wuhan şehrinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hangi ülkelerde var? Koronavirüs son durumu ne? Sorularını derlediğimiz haberimizde Koronavirüs güncel sayılarına baktık.

Buna göre Koronavirüs güncel ölü sayısı son 24 saatte 6 bin 513’e yükseldi. Koronavirüs bulaşan hasta sayısıysa 169 bin 387 olarak güncellendi.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 213 OLDU

Çin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte hepsi 14 kişi hayatını kaybetti. Böylece Çin’de Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 213'e çıktı. Toplam Koronavirüs vaka sayısının 80 bin 860'a yükseldiği açıklandı.

İTALYA'DA SON DURUM NE?

İtalya’da son 1 ayda yayılan Koronavirüs salgınında bilanço ağır. Son açıklamada ölenlerin sayısı 1809’a çıkarken, Koronavirüs bulaşan kişi sayısı ise 24 bin 747’ye ulaşmış durumda.

ABD'DE 69 KİŞİ ÖLDÜ

ABD’de açıklanan güncel rakamlara göre Koronavirüs vakaları gün geçtikçe artıyor. Ülkede bulunan 50 eyaletin 49’unda Koronavirüse rastlanan ABD’de Koronavirüsten ölenlerin sayısı 69’a çıkarken vaka sayısı 3 bin 774’e yükselmiş durumda.

FRANSA’DA VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Fransa Koronavirüs salgınında ivme yukarı doğru artışını sürdürüyor. Son açıklanan rakamlara göre Fransa’da Koronavirüsten ölenlerin sayısı 127’ye çıkarken, Koronavirüse yakalanan hasta sayısı 5 bin 437’ye çıktı.

İSPANYA’DA SON 24 SAATTE 96 KİŞİ ÖLDÜ

İspanya Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre İspanya’da Koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 292’yi buldu. Ölenlerin 96’sı ise son 24 saatte hayatını kaybetti.

ALMANYA’DA VAKA SAYISI 5 BİN 813’E ÇIKTI

Almanya’da tıpkı Fransa gibi Koronavirüse yakalanan vaka sayısı 5 bin bandını aşarak 5 bin 813 kişiyi bulmuş durumda. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 13’e çıktı.

İSVİÇRE’ VAKA SAYISI BİR GÜNDE 2 BİNİ AŞTI

İsviçre yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre İsviçre’de Koronavirüs vaka sayısı 2 bin 200’e çıktı. İsviçre Koronavirüste ölü sayısı ise 14’e yükseldi.

İRAN’DA BİR GÜNDE 129 KİŞİ ÖLDÜ

Salgının ilk yayıldığı ülkelerden biri olan İran’da ise durum oldukça vahim. Son 24 saatte 129 kişi Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, vaka sayısı ise 14 bin 991’e yükselmiş vaziyette.

İNGİLTERE’DE VAKA SAYISI 1391’E YÜKSELDİ

İngiltere’de vaka sayısı diğer Avrupa ülkelerine göre daha az seyrediyor. İngiltere’de Koronavirüs sayısı 1391’e çıktı, ölü sayısı ise 35 olarak bildirildi.

İSRAİL EN AZ ETKİLENENLER ÜLKELERDEN

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail Koronavirüs sayısı 193’e yükseldi. Henüz ölen vaka sayısı açıklanmadı. İsrail’de market, eczane ve bankalar dışında bütün mekanlar kapatılmış durumda.

SUUDİ ARABİSTAN’DA ÖLEN VAKA YOK

Suudi Arabistan’da Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada vaka sayısının 118’e çıktığı açıklandı. Henüz ölü sayısıyla ilgili bir bilgi verilmedi.

IRAK’TA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Irak’ta Koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı şu ana kadar 10 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS BAŞKA HANGİ ÜLKELERDE VAR?

"Worldometer"de yer alan diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:

Güney Kore 8 bin 236

Japonya 1535

Norveç 1256

Hollanda 1135

İsveç 1040

Belçika 886

Danimarka 864

Avusturya 860

Malezya 428

Katar 401

Kanada 341

Avustralya 337

Yunanistan 331

Çekya 293

Portekiz 245

Finlandiya 244

Singapur 226

Slovenya 219

Bahreyn 214

Brezilya 203

İzlanda 180

Estonya 171

İrlanda 170

Filipinler 140

Romanya 139

Mısır 126

Polonya 125

Irak 124

Suudi Arabistan 118

Endonezya 117

Hindistan 114

Tayland 114

Kuveyt 112

Lübnan 110

San Marino 109

Birleşik Arap Emirlikleri 98

Lüksemburg 77

Şili 75

Peru 71

Rusya 63

Slovakya 61

Güney Afrika 61

Vietnam 57

Arjantin 56

Panama 55

Cezayir 54

Pakistan 53

Bulgaristan 51

Brunei 50

Hırvatistan 49

Sırbistan 48

Meksika 43

Arnavutluk 42

Filistin 38

Ekvador 37

Kosta Rika 35

Kolombiya 34

Gürcistan 33

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 33

Macaristan 32

Letonya 30

Fas 28

Ermenistan 28

Belarus 27

Senegal 24

Bosna Hersek 24

Azerbaycan 23

Moldova 23

Umman 22

Malta 21

Tunus 20

Kuzey Makedonya 19

Sri Lanka 18

TÜRKİYE: 18

Venezuela 17

Afganistan 16

Litvanya 14

Maldivler 13

Kamboçya 12

Ürdün 12

Dominik Cumhuriyeti 11

Faroe Adaları 11

Bolivya 10

Martinik 10

Jamaika 10

Kazakistan 9

Yeni Zelanda 8

Paraguay 8

Fransız Guyanası 7

Lihtenştayn 7

Reunion Adası 7

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ: 6

Gana 6

Uruguay 6

Andorra 5

Bangladeş 5

Guadelup 5

Porto Riko 5

Ruanda 5