Koronavirüsü Türkiye Son Durum

1-Türkiye'de koronavirüs vakalarının sayısı 18‘e yükselmesinin ardından hızlı bir şekilde dezenfekte uygulamaları başladı. Halkın toplu olarak kullandığı alanlar günün belirli aralıklarında temizleniyor. Camiler, parklar ,müzeler, alışveriş merkezleri, sinemalar, tiyatro sahneleri, toplu ulaşım araçları.

2-Okullar koronavirüsü tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil olacağı bildirildi. 23 Mart'tan itibaren ise öğrenciler uzaktan eğitim şeklinde eğitime devam edecek.

3-UEFA, koronavirüs salgını sebebiyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmaları erteledi. Bazı maçlar ise seyircisiz oynanacak.

4-Türkiye genelinde tüm adliyeler dezenfekte ediliyor. Ayrıca gün içinde yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, acele işler haricinde bugün itibarı ile bütün duruşmaların ertelendiğini duyurdu.

Cezaevlerindeki mektup ve kitaplar gibi unsurların da 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edildiği ifade edildi.

Ceza ve infaz kurumlarına yeni girişlerde ön muayene ve kontrol yapıldığı ve hastalık belirtisi olanların giriş yapılmadan sağlık kurumlarına gönderildiği bilgisi paylaşıldı.





5-Mart ve Nisan aylarında ulusal ve uluslararası bilimsel açık ya da kapalı toplantı ve konferans gibi etkinlikler geçici süreyle ertelendi.

6-Bazı iş yerleri koronavirüsü tehdidine karşı çalışanlara evden çalışma olanağı sağladı.

7- Sağlık Bakanı Koca, hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini ve mesai saatleri içerisinde hastanelerde ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu.

8-Aile ve Çalışma Bakanlığı ile görüşülerek, risk grubunda yer alan yaşlıların rapor süresi dolduğunda hastaneye başvurmadan ilacını doğrudan alabilmesi sağlandı.

9- Kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışı ziyaretlerinin iptal edildiğini içeren bir genelge yayımlandı.





11-Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'yla uçuşlar 14 Mart sabah saat 08'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacağını açıkladı. Bu ülkelerden sadece Türkiye vatandaşlarını almak üzere uçakların boş gelmesine müsaade edildiğini duyurdu.

12-Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye gelmek için sadece geçici veya öğrenci olarak ilgili ülkelerde bulunanların bugün yerel saatle 17.00'ye kadar başvuru yapabileceğini bildirdi. Avrupa ülkelerinden gelecek bazı vatandaşların yarın gelmesi bekleniyor.

13- Herhangi bir hastalık bulgusu yaşayan yurttaşların hastanelere başvurmadan önce alacağı tedbirlerle ilgili olarak başvurmaları üzere Alo 184 hattında korona virüs enfeksiyonuna özel bir danışma hattı kuruldu.

14- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici olmayan 60 yaş ve üzerindeki kişilerin 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

15-İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin 16 Mart Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren geçici süreyle durdurulacağı bildirdi.

16-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugün yaptığı açıklamada, camilerin açık olacağını ancak Cuma ve cemaat namazlarının kılınmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Vira Haber