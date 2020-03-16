Dikkat! Fırtına Geliyor

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin ve Adana kıyıları ile açıklarında, bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden etkisini çoğaltarak fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Perşembe gününe kadar fırtına etkisi devam edecek. Bu nedenle vatandaşların perşembe gününe kadar ulaşımda aksama ve olumsuzluklar için tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Vira Haber