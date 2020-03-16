Koronavirüs Aşısı Bulundu mu?

Dünya genelinde 170 bin sınırına ulaşan ve 7 binden fazla cana mal olan Koronavirüsün antikorunun laboratuvar ortamında üretildiği açıklandı.

Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü uzmanlarından Prof. Dr. Xavier Saelens yaptığı açıklamada Covid – 19’un laboratuvar ortamında etkisizleştirildiğini açıkladı.

Flaman Hükümeti Başbakan Yardımcısı Bilim ve Ekonomi Bakanı Hilde Crevits gelişmeyle ilgili "Zekice ve çığır açan bir adım" dedi.

Ancak kesin tedavi için henüz erken olduğu dile getirildi. yolun başında olduklarını dile getirildi.

Xavier Saelens ve Gent Üniversitesi Tıbbi Biyoteknoloji Merkezi araştırma ekibince üretilen antikor, virüsün insana bulaşmasını engelledi.

CORANA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

Flaman Bakan Crevits "Kriz zamanlarında serinkanlı olmak önemli. VIB araştırmacıları bunu yaptı. SARS virüsü ile ilgili yıllar süren biyomedikal araştırmaları, mevcut koronavirüsle olan benzerlikleri nispeten hızlı bir şekilde tespit etmelerini sağladı.

Tabii ki daha fazla araştırma ve geliştirmeye ihtiyaç var. Henüz orada değiliz.” dedi.

Uzmanlar, kesin aşının üretilmesinin zaman alacağı, antikorun farklı testlerden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs aşısı Hastalar üzerinde kullanılacak mı? Sorusunun cevabı antikorun geçireceği son testlerden sonra kesinlik kazanacağı açıklandı.

Vira Haber