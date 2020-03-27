Koronavirüs Sonrası Balık Piyasasında Son Durum Ne?

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan ve 15 Nisan tarihinde sona erecek olan sezonun son günler yaşanırken balıkçılar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü (Kovid-19) sebebiyle satışlarda azalma olduğunu söyledi.

İnsanların sokağa çıkmadığından balık tüketiminin de azaldığını belirten balıkçıklar, vitamin ve protein kaynağı balıkların, virüse karşı direnci arttırdığını belirtti.

Ordu’da balıkçılık yapan Aziz Ceylan, şu anda kayıkların avlanmaya devam ettiğini ancak talebin düşük olduğunu belirterek, “Balıkçılar şu anda zor şartlarda da olsa denize gidiyor. Elleri boş dönmüyor ama virüsten dolayı fiyatlarda düşüş oldu. Bunun nedeni de sokaklarda insan sayısı hayli azaldı. Çoğu iş yeri kapalı durumda” dedi.

Ceylan ayrıca, mezgitin 25, levrek, çupra, somonun 35, istavritin 30, barbunun 30-40, alabalığın 30 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

Vira Haber