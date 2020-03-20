Çin'de 3 hastanede yapılan incelemelerde Koronavirüsün 3 yeni belirtisi olduğu keşfedildi.

İSHAL, İŞTAHSIZLIK VE BULANTI

"American Journal of Gastroenterology" adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre 204 enfekte hasta üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda ateş ve öksürüğün yanısıra ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen belirtilerin de olduğu açıklandı.

Uzmanlar, ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi belirtilerin öksürük şikayetiyle eş zamanlı olduğunu vurguladı.

Vira Haber