Koronavirüs Sonrası Denizcilik Sektörü Ne durumda?

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını pek çok sektörü olduğu gibi gemi inşa sektörünü de önemli derecede etkiledi.

Dünya denizciliğinin en önemli kurumlarından biri olan Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) verilerine göre:

1- Yılın ilk çeyreğinde, sözleşme faaliyetleri 2019'un ilk çeyreğine göre yüzde 55 düştü.

2- En çok etkilenen sektörün kuru dökme yük taşımacılığı olduğunu, 2019'un ilk çeyreğinde 6,9 milyon DWT'den, 2020'nin ilk çeyreğinde 1,6 milyon DWT'ye düştüğünü gösteriyor.

3-Bu siparişler iki Capesize (toplam 420.000 DWT), biri Panamax (82.000 DWT) Handymax gemileri (1 milyon DWT).Ürün tankeri segmenti, bu yılın ilk çeyreğinde yeni siparişlerde geçen yıla göre en küçük düşüşü gösterdi ve siparişler yüzde 17.8 düşüşle 806.500 DWT'ye geriledi.

4-Ham petrol tankeri tarafında, 2019 yılında ilk iki aydan itibaren (yüzde 53) 2 milyon DWT yeni siparişle sözleşme faaliyeti yarıya indi.

5-Yılın ilk iki ayında yeni konteyner gemileri için çok az sipariş vardı ve toplamda sadece 48.519 TEU vardı. Bu, Mart ayında ise 23.000 TEU’luk 5 gemi için sipariş verildi.

6-Çin tersanelerinden ertelemeKoronavirüsün kısa vadeli ve doğrudan etkilerinden biri, Çin'de ve Uzak Doğu'da yeni inşa edilen gemilerin gecikmesi oldu. Şubat ayında, Çin’deki tersaneler tarafından sadece 398.712 DWT’lik yani Şubat 2019'da teslim edilenlerin sadece dörtte biri teslim edildi. Bu yıl Mart ayında yapılan teslimatlar, Mart 2019'da görülenlerin yarısı idi.

7-Çin tersaneleri 4-8 hafta arasında ertelemelere gidiyor. Teslimatlar bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 azaldı.

8-BIMCO'nun verilerine göre, ilk çeyrekte toplam 12,9 milyon DWT, geçen yılın ilk çeyreğinde 3,9 milyon DWT fazla teslimat gerçekleşti.

9-Kuru yük gemilerinin teslimatları, yılın ilk çeyreğinde teslim edilen toplam 21.5 milyon DWT'nin yüzde 60'ını oluşturdu.

10-Tanker nakliye endüstrilerinin her iki kesimi de teslimatların 2019'un ilk çeyreğine kıyasla yarı yarıya azaldığını gördü; Ham petrol ve ürün tankerleri için sırasıyla yüzde 49 ve yüzde 43. Yılın ilk çeyreğinde toplam 5,7 milyon DWT’lik ham petrol tankerleri teslim edilirken, bunların 4 milyonu 13 VLCC'nin teslimatından geliyor.

Vira Haber