Denizde Çalışanlar İçin Büyük Anlaşma

Organizasyonlar bugün dünyanın önde gelen denizcilik risk tespiti ve çevresel değerlendirme organizasyonu ve bağımsız sivil toplum kurumu olan Denizde İnsan Hakları adlı yeni bir uzun vadeli ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşma uyarınca, RightShip ve Denizde İnsan Hakları, yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlar ve düzenleyiciler ve bir bütün olarak denizcilik endüstrisi ile denizcilik çevresi boyunca insan hakları hükümlerinin uygulanması ve hesap verebilirliği konusunda sürekli farkındalık yaratmak için ortaklık kuracak.

Denizde İnsan Hakları, özellikle mevcut hükümlerin göz ardı edildiği, halen mevcut olmadığı veya istismar edildiği durumlarda, küresel olarak insan hakları politikalarının, yasaların ve icraların geliştirilmesine paydaşların ve düzenleyicilerin katılımını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Denizdeki insan hakları ihlallerinin farkındalığını artıran küresel araştırma ve savunuculuk çalışmaları sayesinde, işbirlikçi bazda yenilikçi yasal ve politika geliştirme yoluyla olumlu değişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Denizde İnsan Hakları şu anda çok sayıda ortak hayır kurumu, devlet daireleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaktadır. Bugünkü açıklamayla RightShip, örgütün önemli güvenlik, çevre ve denizci risk yönetimi uzmanlığını ortaklığın ön plana çıkaran resmi olarak Denizde İnsan Hakları ile etkileşime giren ilk ticari denizcilik sanayi kuruluşu oldu.

Bu yeni ortaklık hakkında yorum yapan CEO, Crawford Crawford-Brunt, RightShip şunları söyledi: “Denizde İnsan Hakları ile bu yeni ortaklığı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. RightShip'in misyonu, özellikle küresel ticaretin kolaylaştırılmasında oynadıkları hayati rol göz önüne alındığında, denizcilerin güvenliğini, güvenliğini ve refahını desteklemektir.

Hem bu salgın sırasında hem de ötesinde denizci refahını iyileştirmek için yapılması gereken çok şey var. Bu önemli konuların düzenleyici kurumların ve endüstrinin zihninde ön ve merkez olmasını sağlamak için Denizde İnsan Hakları'ndaki mükemmel ve tutkulu ekiple birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz. ”

Denizde İnsan Hakları CEO'su David Hammond Esq ekledi: “Denizde İnsan Hakları, RightShip tarafından deniz tedarik zincirleri ve özellikle endüstri ile ilgili insan hakları alanında ortaya çıkan çalışmalara ve şeffaf odağa uyum sağlamaktan çok memnun. Yönetim ve mürettebat bilinci, eğitim ve standartlar, sadece küresel denizcilik sektöründe değil, daha geniş denizcilik çevresinde. ”

2019'da Denizde İnsan Hakları, şu anda Birleşmiş Milletler sistemi içinde Devlet düzeyinde katılım ve nihai onaylamaya odaklanan 'Denizde İnsan Hakları Cenevre Bildirgesi'nin ilk versiyonunu başlattı. Tamamlandığında, Denizde İnsan Hakları ve RightShip, Bildirgenin dört temel ilkesine atıfta bulunarak ve onlarla bağlantı kurarak, okyanuslarımızdaki insan hakları ihlallerini sona erdirmek için ortak bir uluslararası çaba harcayacaktır.

Bu ilkeler, insan haklarının denizde karada yaptıklarıyla aynı derecede ve ölçüde geçerli olduğu; denizdeki herkesin herhangi bir ayrım olmaksızın insan haklarından yararlandığını; insan hakları standartlarından istisnaya izin veren denize özgü kuralların bulunmaması; ve antlaşma ve uluslararası teamül hukuku çerçevesinde oluşturulan tüm insan haklarına denizde saygı duyulması gerektiğidir.

Vira Haber