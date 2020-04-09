Vakaların En Yoğun Olduğu İlçeler Açıklandı

Koronavirüs vakalarının büyük bir bölümünün İstanbul’da olduğu bilgisini aktaran Bakan Koca, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak illerinde de vaka yoğunluğunun küçümsenmeyecek derecede olduğunu belirterek bu illerin koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldığı bir programda Bakan Koca’nın paylaştığı haritalar doğrultusunda İstanbul’da en az iki hafta karantina uygulanması gerektiğini söyledi.

METREKAREYE DÜŞEN İNSAN SAYISI BİLE ÜRKÜTÜCÜ

Ekrem İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ve Kağıthane'ye kadar uzayan bir yoğunlaşan harita var. Bu noktalarda yoğun bir nüfus var. Metrekareye düşen insan sayısı bile ürkütücü. Böyle yoğunluklu bölgelerde bulaşma daha da sıkıntılı.

İstanbul, ilçe ilçe karantinayla bir çözüme ulaşamaz. Topyekün bir sokağa çıkma yasağı gerekiyor. İlin pandemi kurulunda da genel kanaat İstanbul'un derhal en az 2-3 hafta karantinaya alınması yönünde. Bu şart. Dünya çapında da bizim ölçeğimizde şehirlere baktığımızda, hepsi ‘sıkı tedbirler almalıydık’ diye bizi uyarıyor.

Vira Haber