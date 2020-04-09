RINA Denizcilik Web Semineri Düzenliyor

RINA Denizcilik 15 Nisan Çarşamba günü 14.00-15.00'da Elektronik seyir defteri uygulamasıyla ilgili detayları bilgileri paylaşacağı bir web semineri düzenleyecek.

ELEKTRONİK SEYİR DEFTERİ NEDİR?

ELB (Elektronik Seyir Defteri) RINA'nın denizcilik sektöründe kağıt yükünü azaltmak ve Uluslararası Düzenlemelere uygunluğu sağlamak için tasarladığı bir bulut uygulaması.

RINACube’da host edilen sistem, kıyı platformunda olanlar ile gemide olanlar hakkında gerçek zamanlı senkronizasyon şeklinde farkındalığı artırıyor. Ayrıca, gerekli bilgileri kolayca toplamak için sensörlere bağlanma fırsatı veriyor.

Her ikisi de aynı amaca hizmet etmesine rağmen, Elektronik Seyir Defteri geleneksel seyir defterine göre daha fazla avantaj sağlıyor; kullanıcılarına zaman kazandırıyor, gemide evrak işlerini azaltıyor ve veri doğrulama ve veri paylaşımı yoluyla avantajlar sağlıyor.

Ayrıca ihtiyaç halinde mürettebatı sürekli izlemek ve desteklemek içingemide yapılan girişlerin kıyıda da ulaşılabilir olmasını sağlıyor.

WEB SEMİNERİ GEMİ SAHİPLERİ, GEMİ YÖNETİCİLERİ VE DENİZ PROFESYONELLERİNE YÖNELİK

RINA'nın düzenleyeceği Web semineri, RINACube Elektronik Seyir Defteri hakkında bilgi almak isteyen gemi sahiplerine, gemi yöneticilerine ve deniz profesyonellerine yönelik olacak.

Konuşmacılar

Mr. Spyridon Zolotas – RINA Marine Güney Avrupa ve Afrika Bölge Müdürü

Mr. Dimitris Alexandros Zisimopoulos – RINA Marine Güney Avrupa ve Afrika İş Geliştirme Müdürü

Ms. Michela Schenone – RINA Marine Dijital Çözümler Yöneticisi

Kayıt İçin aşağıdaki web sitesine kayıt olabilirsiniz;

https://attendee.gotowebinar.com/register/1194509838478899724?source=website