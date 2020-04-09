“Milli Dayanışma Kampanyası”na MSC Grup’dan Büyük Destek

MSC Grup, “Covid 19 ile mücadele, kişiler ve toplumlar için olduğu gibi kurumlar için de hem ekonomik, hem sosyal anlamda bugüne kadar benzeri görülmemiş bir mücadele ve toplumsal dayanışma ortaya koymayı gerektirmektedir.

Tüm dünyada öncü denizcilik ve lojistik hizmet sağlayıcısı olan MSC Grubu, üstlendiği önemli rol ve sorumluluğun bilinciyle dünyanın okyanuslarını, yollarını ve demiryollarını birbirine bağlayarak her zamanki yüksek hizmet seviyesini bu olağanüstü koşullarda dahi devam ettirmeyi görevi saymaktadır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte halkımızın ve devletimizin yanında yer almak; ülkemiz için çalışmaya ve değer katmaya devam etmek en büyük arzumuzdur.

Bu arzumuzla, ülkemizin salgınla mücadelesine ve bunun bir yansıması olan “Milli Dayanışma Kampanyası”na MSC Grubu (MSC, Asyaport, Medlog Lojistik, Medlog Gemicilik) adına 1 milyon TL katkı sağladık.

MSC Grubu olarak, birlik ve beraberlik içinde bu zorlu dönemi atlatacağımıza ve bu süreçten DEĞİŞEREK, GELİŞEREK ve daha da GÜÇLENEREK çıkacağımıza inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.

Vira Haber