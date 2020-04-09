İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı Video Konferans İle Yapıldı
İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Nisan ayı Meclis toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Nisan ayı Meclis toplantısı, 9 Nisan 2020 Perşembe günü, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı.
DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesi Covid-19’un ekonomiye ve sektöre etkileri oldu.
Meclis üyelerine seslenen İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, salgın süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası
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