Yunan Botlarının Tacizine TSK Engeli
Ege Denizi'nde Sisam Adası güneyinde uluslararası deniz hukukuna uyarak serbest geçiş hakkını kullanan bir Türk ticari gemisini, Yunan Sahil Güvenlik botları taciz eden etti. Ardından TSK unsurlarının gelmesiyle bölgeyi terk ettiler.
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Edinilen bilgilere göre Akıntürk-2 isimli ticari gemi geçen hafta Sisam Adası’nın güneyinde Yunan sahil güvenlik botları tarafından taciz edildi. Yardım çağrısının üzerine bölgeye Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları geldi. Daha sonra Yunan Sahil Güvenlik botları tacizi sonlandırmaları için uyarıldı.
Yunan botları uyarının ardından bölgeyi terk etti ve Akıntürk-2 isimli ticari gemi güvenli bir şekilde yoluna devam etti.
Vira Haber
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Etiketler : Yunanistan, Türkiye, Ege Adaları, Deniz, Gemi
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