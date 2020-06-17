Koronavirüs Sonrası Yat Turizmine Olan İlgi Arttı

Koronavirüs sonrası, tatil taleplerinde izole tatil kültürü ivme kazanırken, yat turizmi de bundan nasibini aldı. Normalleşmeyle birlikte yat turizminde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Marina Müdürü Şükran Işık, Kapasitesi 487 olan ve yaklaşık 250 teknenin bulunduğu Alanya Marina'nın, bu kapasitesinin ve tekne sayısının gelecek aylarda artacağını söyledi.

“ÖNEMLİ BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ”

Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da talepler olduğunu dile getiren Işık, "Sezon sonuna kadar önemli bir artış bekliyoruz. Anlaştığımız yatçılar yola çıktı bile. Kimisi temmuzda kimisi eylülde burada olacak." dedi.

“KORONAVİRÜS SONRASI YAT TURİZMİNE İLGİ ARTTI”

Işık, "Küresel salgın sonrasında insanların yat turizmine ilgisi arttı. Yatlarda izole bir tatil çok daha mümkün. İnsanlar yatlarında güvenle tatillerini geçirebiliyor ve kalabalığa girmek zorunda kalmıyor." diye konuştu.

Vira Haber