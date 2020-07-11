Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un Acı Günü

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un Amcası Eyüp Dursun vefat etti. Merhum Eyüp Dursun'un cenazesi, 11 Temmuz Cumartesi günü İstanbul İçerenköy Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecek.



Virahaber ailesi olarak merhum Eyüp Dursun'a Allah'tan rahmet, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun olmak üzere yakınlarına başsağlığı dileriz.

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