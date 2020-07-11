İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un Acı Günü
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un Acı Günü

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un Acı Günü

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim DURSUN'un Amcası Eyüp DURSUN vefat etti.

A+A-

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un Amcası Eyüp Dursun vefat etti. Merhum Eyüp Dursun'un cenazesi, 11 Temmuz Cumartesi günü İstanbul İçerenköy Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde  kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecek.


Virahaber ailesi olarak merhum Eyüp Dursun'a Allah'tan rahmet, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun olmak üzere yakınlarına başsağlığı dileriz.

Vira Haber

Bu haber toplam 204 defa okunmuştur
Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.