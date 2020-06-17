Çeşme Marina Çalışanlarına Yangın Eğitimi!

Yangın tatbikatları konusunda çok hassas olan Çeşme Marina, yeni normalleşme sürecinde de eğitimlerini aksatmamaya özen gösteriyor. 23 çalışanın katıldığı bu eğitimde, profesyonel eğitmenler tarafından yangın ekipmanları tanıtıldı ve olası bir yangında ilk müdahalenin nasıl yapılacağı aktarıldı.

Teorik eğitim sonrasında çalışanlar sahada eğitimlerine uygulamalı olarak devam etti. Senaryo gereği çıkarılmış bir yangına, yangın ekipmanları ile müdahale eden ekip, başarılı bir şekilde yangını söndürdü. Eğitimi başarıyla bitiren Çeşme Marina çalışanları, sertifika almaya hak kazandı.

Eğitim sonrasında Çeşme Marina Genel Müdürü Can AKALTAN, “Bu eğitimlerin amacı, marina içerisinde yaşanabilecek herhangi bir yangına, itfaiye ekipleri gelene kadar Çeşme Marina çalışanlarının güvenli bir şekilde müdahale edebilme yeteneklerinin sürekliliğini sağlamaktır. Eğitimlerimize ve yangın tatbikatlarımıza çok önem veriyoruz. Tatbikatlarımızın diğer işletmelere de örnek olmasını diliyoruz.” dedi.

Vira Haber