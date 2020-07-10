Maersk'in Sattığı Sine Maersk Gemisi Aliağa'da Sökülecek

Uluslararası arenada en büyük konteyner nakliye filosunun sahibi olan Maersk, 9, 640 TEU konteyner gemisi Sine Maersk'i Türkiye'de sökülmek üzere sattı.

22 yaşındaki konteyner gemisinin piyasa değeri, VesselsValue verilerine göre, 11,69 milyon dolar olarak belirleniyor.

SİNE MAERSK ALİAĞA'DA SÖKÜLECEK

Maersk sözcüsü Offshore Energy-Green Marine'e yaptığı açıklamada;

“Sine Maersk'in Aliağa söküm tesislerine sorumlu geri dönüşüm için gönderildiğini teyit ediyoruz. 1998 yılında inşa edilen bu Danimarka bayraklı Panamax-Sonrası gemi (9.640 TEU) Sök Denizcilik’de sökülecek. Sök Denizcilik, 2017 yılında Maersk Pembroke'un geri dönüşümü için çalıştığımız uygun ve sertifikalı bir tersanedir.”

Aliağa Tersanesi, sıkı güvenlik ve çevre kriterlerine uyan Avrupa onaylı gemi geri dönüşüm tesisleri listesine dahil edilmişti.