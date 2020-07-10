Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,0, yakıtlarda yüzde 60,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.

İHRACATTA AZALMA YÜZDE 38,7

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 27,0, yakıtlarda yüzde 16,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 44,3 azaldı.

İTHALAT DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 13,1 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,8, yakıtlarda yüzde 54,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,9 azaldı.

GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN İTHALAT MİKTARINDA YÜZDE 23 AZALMA

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,2, yakıtlarda yüzde 26,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,7 azaldı.