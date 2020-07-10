Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Salda Gölü'nü, 'dumansız hava sahası' ile de ön plana çıkan bir plaj haline getireceklerini söyledi.

“TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Turan, 1 Ağustos'tan itibarı ile Salda Gölü'nde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı. Ümit Turan, "Ziyaretçilerin burada sigarasız, rahat bir ortamda, dumansız bir hava sahası içerisinde bu güzelliği izlemelerini istiyoruz. Bu da Türkiye'de bir ilk olacaktır" dedi.

İÇME SUYU KALİTESİNDE BİR SU

Bakanlık olarak aldıkları önlemlerle alandaki su kalitesinin arttığının analiz raporları ile ortaya çıktığını ifade eden Turan, "Şu anda içme suyu kalitesinde bir suya sahibiz. Aldığımız tedbirlerle katı atık girdilerinin, çöplerin düzenli bir şekilde depolanması sebebiyle gölde şu anda herhangi bir kirlilik bulunmamaktadır" diye konuştu.

Vira Haber