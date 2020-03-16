Koronavirüsü Balık Tezgahlarına Nasıl Yansıdı?

Balık halinde tezgahlar dolu olmasına rağmen esnaf, insanların koronavirüsünden dolayı korktukları için dışarı çıkmadıklarını ve balık alışverişi yapmamalarından dert yanıyor.

“SAĞLIK İÇİN BALIK YİYELİM AMA VİRÜSTEN KORKMAYALIM”

Balığın sağlık olduğunu ve dolayısıyla salgının önüne geçeceğine inanan esnaf Cüneyt Altun, “Hastalık var diye insanlar dışarı çıkmaktan korkuyor ama balık sağlıktır, balık salgını önler, balık vitamindir. Balıkta omega değerleri var. Sağlık için balık yiyelim ama virüsten korkmayalım. Fiyatlar şu anda deniz çupraları var 45, levrekler var 45, levrek 40 TL’ye var, barbunlar var, karidesler var, kopezler var, mezgit var kışın olmayan balık çeşitleri şuan da gelmiş bulunmakta. Şuan da insanlar tedirgin oldukları için dışarı çıkamıyor ama tedirginliği bırakalım sağlık için balık yiyelim. Bu salgını her şeyi önler ben bundan eminim. Vatandaşlarımızı balık yemeye davet ediyorum” diye konuştu.

Balığın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen esnaf Ramazan Bozkır ise tezgahta çok fazla balık olduğunu fiyatların ise normal olduğunu belirtti.

Vira Haber