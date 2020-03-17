Koronavirüsü En Çok Hangi Kan Grubunu Etkiliyor?

Haftalık hakemli tıbbi dergisi BMJ’de, Yale Üniversitesi ve ABD merkezli genomik araştırmaları ön planda tutan Cold Spring Harbor Laboratuvarı’nın desteklediği çevrimiçi sağlık araştırmalarının yayımlandığı medRxiv yeni tip koronavirüs ile ilgili Çinli bilim insanlarının çalışmaları yer aldı.

Ülkedeki bilim insanları A, B, O kan gruplarına sahip 2 bin 713 vaka üzerinden bir araştırma yaptı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 206 kişiyi inceledi.

Araştırmaya aynı zamanda enfekte olmamış fakat risk taşıyan 3 bin 964 Vuhan vatandaşı da dahil edildi.

Araştırma yaş aralığı 18.6 – 45 olarak belirtildi.

Analiz sonuçları A grubu kişilerin kan grubu A olmayanlara göre koronavirüs bakımından daha yüksek risk taşıdığı, 0 kan grubu olanların ise enfekte olma risklerinin daha düşük olduğunu ifade edildi.

Araştırmaya göre risk taşıyan kan grupları oranı şöyle:

A kan grubu : %37.75

0 kan grubu: %25.80

Araştırmada “AB ve B kan gruplarının enfeksiyona yakalanma riski daha yüksek görünüyordu ancak istatistiksel anlamda bir sonuç elde edilemediği için araştırmaya dahil edilmedi” denildi.

Bu nedenle AB ve B kan gruplarının virüs ile ilgili istatistiki bir veriye yer verilmedi.

Vira Haber