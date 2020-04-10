ASELSAN’dan NATO Ülkesine İhracat

İmzalanan bu yeni ihracat sözleşmesi ile ASELSAN’ın tasarlayıp ürettiği uzaktan komutalı silah sistemlerinin satıldığı ülke sayısı 20’ye ulaştı. ASELSAN, bugüne kadar 3000 adetin üzerinde uzaktan komutalı silah sistemi üretimi ve teslimatını başarı ile gerçekleştirdi.

Vira Haber