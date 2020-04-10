Yolcu Feribotunda Panik Anları
Endonezya'da bir feribotun mürettebatında koronavirüs vakasının duyulmasıyla aracın limana girişi engellendi, panik yapan yolcular ise denize atladı.
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Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Endonezya'da bir feribotun bazı mürettebatında koronavirüs tespit edilmesiyle eşine az rastlanır sahneler yaşandı.
Yetkililer, durumu Maumere limanına yanaşmasına izin verilmemesi ardından yolculara anons ederek bildirdi.
Anonsu duyan yolculardan bazıları ise paniğe kapılarak denize atladı. Can yelekleriyle kıyıya doğru yüzmeye çalışan yolcular sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Endonezyalı yetkililer, karantinaya alınan feribottaki herkesi koronavirüs testine tabi tuttu.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Covid-19, Dünya, Feribot
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