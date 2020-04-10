Moritanya’daki Karadenizli Balıkçılar Yurda Döndü

Vira Haber-Serpil Gedik

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Başkanı Ahmet Mutlu, Moritanya’da 50 tekne ve bin balıkçı olduğunu ülkedeki balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtmiş, ayrıca bir teknenin de yolda olduğunu ve gelir gelmez karantinaya alınacağını ifade etmişti.

Vira Haber olarak bugün edindiğimiz bilgilere göre, Moritanya’da balıkçılık yapan Akgün Balıkçılığa ait tekne sözleşmesinin bitmesiyle yurda döndü. Trabzon Limanı’ndan sağlık kontrolünden geçtikten sonra 26 balıkçı koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlarda karantinaya alındılar.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Başkanı Ahmet Mutlu, “ Balıkçılarımızın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Tüm kontrolleri yapıldı. Karantina amacıyla 14 gün boyunca Trabzon’da bulunan yurtlarda alacaklar” dedi.

Balıkçılar geldiğinde yoğun sağlık önlemleri ise dikkat çekti.





Vira Haber

Muhabir-Serpil Gedik