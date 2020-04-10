Moritanya’daki Karadenizli Balıkçılar Yurda Döndü
Vira Haber'e konuşan Doğu Karadeniz Su Ürünleri Başkanı Ahmet Mutlu, Moritanya'dan ilk balıkçı kafilesinin geldiğini açıkladı.
Vira Haber-Serpil Gedik
Doğu Karadeniz Su Ürünleri Başkanı Ahmet Mutlu, Moritanya’da 50 tekne ve bin balıkçı olduğunu ülkedeki balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtmiş, ayrıca bir teknenin de yolda olduğunu ve gelir gelmez karantinaya alınacağını ifade etmişti.
Vira Haber olarak bugün edindiğimiz bilgilere göre, Moritanya’da balıkçılık yapan Akgün Balıkçılığa ait tekne sözleşmesinin bitmesiyle yurda döndü. Trabzon Limanı’ndan sağlık kontrolünden geçtikten sonra 26 balıkçı koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlarda karantinaya alındılar.
Doğu Karadeniz Su Ürünleri Başkanı Ahmet Mutlu, “ Balıkçılarımızın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Tüm kontrolleri yapıldı. Karantina amacıyla 14 gün boyunca Trabzon’da bulunan yurtlarda alacaklar” dedi.
Balıkçılar geldiğinde yoğun sağlık önlemleri ise dikkat çekti.
Vira Haber
Muhabir-Serpil Gedik
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