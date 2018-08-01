Korsan Koyu'nda kirliliğe önlem alındı

Kumluca ilçesinde dik ve büyük kayalıklar arasında, çam ormanlarının kapladığı doğa harikası Korsan Koyu, son yıllarda karavan ve çadırlarla tatil yapmak isteyenlerin akınına uğruyor. Çadır, karavan ve araçların denizin dibine kadar gelmesi görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle doğaseverlerin tepkisini çekiyor. Tatilcilerin çöplerini de koya bıraktığını belirten doğaseverler, çevre kirliliğine karşı önlem alınmasını istedi. Koyun 'korsan' kullanımından şikayetçi olan vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğrafları ilgili yerlere göndererek rahatsızlıklarını belirtti.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNLEM ALDI

Doğaseverlerin şikayetlerinin basında yer almasının ardından Orman Genel Müdürlüğü, yazılı açıklama yaparak Korsan Koyu'nda bir dizi önlem alındığını belirtti. Açıklamada, Korsan Koyu ve çevresine Adrasan Orman İşletme Şefliği tarafından uyarıcı ve önleyici tabelalar asıldığı kaydedildi. Adrasan toplu koruma ekibinde görevli orman muhafaza memurlarının da Korsan Koyu çevresinde denetleme yaptığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu denetlemelerde kurumumuz yetkisinde uygunsuz bir durum görüldüğünde ziyaretçiler uyarılmaktadır. Ateş yakanlar uyarılmakta ve yaptığı eylemde ısrarcı olmaları durumunda 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Aynı zamanda bölge Arkeolojik SİT alanı kapsamındadır. Bundan dolayı diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kolluk kuvvetlerinin yetki ve sorumlulukları dahilinde Korsan Koyu ve civarında gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir."

Vira Haber