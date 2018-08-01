Manyas Gölü'nde balıkçılar sıkıntılı

Manyas Gölü'ne sahili bulunan ve balıkçılıkla anılan Bereket Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Sigo, yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda geçimlerini sazan, yayın, turna ve filise balığından sağladıklarını, şimdi bu balıkların çok azaldığını söyledi.

Son dönemlerde göldeki İsrail sazanının bile çok azaldığını dile getiren Sigo, "Eskiden mahallemizde günlük 10-15-20 tona kadar balık çıkıyordu. Ama son 3-5 yıldan bu yana bu rakam 8-10 tonu pek geçmiyor. Neticede balık gitgide azalıyor. Bize göre azalmasının da sebepleri kirlilikten dolayı, bu nedenle balığımız her sene azalıyor." dedi.

Sigo, göldeki İsrail sazanının da diğer çeşitlerin azalmasına neden olduğunu vurgulayarak, "Sezonda 100 ton civarında Suriye ve Irak'a ihracat yapan Bereketli balıkçılar şu günlerde az balık çıktığından göle bile ağ bırakmıyorlar. Şimdi ihracatımız çok azaldı. Göl kıyısında balıkçı teknelerimiz boş yatıyor." diye konuştu.

Gölyaka Mahallesi balıkçılarından Ramazan Kabak da son yıllarda Manyas Gölü'ne İsrail Sazanı'nın hakim olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"40 yıldan beri balıkçılık yapıyorum. İsrail sazanı şu anda gölde en büyük popülasyona sahip balık. Çünkü her ortam ve koşulda yaşayabiliyor. Kışın soğuk, yazın sıcak sularda yaşıyor. Hatta kışın karada üç gün bile yaşayabiliyor. Ancak yayın balığı çok azaldı. Yetkililerin, göle yayın yavruları bırakmaları gerekiyor."

Vira Haber