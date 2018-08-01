Ölen yavrusunu bir haftadır sırtında taşıyor

Bilim insanları tarafından takip edilen ve J35 ya da Tahlequah adı verilen katil balina, 24 Temmuz'da doğum yaptıktan sonra yavrusu öldü. Bu tarihten sonra ölü yavrusunu başının üstüne alarak yüzgeçleriyle taşıyan balina sürüden de uzak düştü. Katil balinanın bir haftalık sürede beslenmediği de tespit edildi.

Yüzlerce katil balinayı izleyen bilim insanları söz konusu yavrunun doğumdan sonra sadece yarım saat yaşadığını söylüyor.

Washington Üniversitesi Biyoloji Araştırma Bölümü görevlilerinden Deborah Giles, 20 yaşında olan katil balinanın ruhsal yönüyle çöktüğünü ve ölen yavrusu için ızdırap çektiğini belirtiyor.

Washington Üniversitesi'nin Soundwatch programı kapsamında bölgede bulunan tüm balinalar izleniyor. Tahlequah, Pasifik Okyanusu'nda yaşayan 75 üyeli bir katil balina sürüsünün üyesi.

Vira Haber