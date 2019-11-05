Korsanlar Togo'da 4 denizciyi kaçırdı

Gine Körfezi'nde yer alan Batı Afrika ülkesi Togo'da, Yunan bandıralı bir gemide çalışan 4 denizcinin kaçırıldığı bildirildi.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunan bandıralı Elka Aristoteles isimli gemideki 24 kişilik mürettebattan 1'i Yunanistan, 2'si Filipinler ve 1'i Gürcistan vatandaşı olmak üzere toplam 4 kişinin korsanlar tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Elka Aristoteles adlı geminin bağlı bulunduğu şirket tarafından yapılan açıklamada ise diğer mürettebatın durumunun iyi olduğu ve kaçırılanların güvenli şekilde geri dönmeleri için her şeyin yapıldığı ifade edildi.

2003 yılında inşa edilen, 228 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki gemi şirketinden yapılan açıklamada, diğer mürettebatın durumunun iyi olduğu ve kaçırılanların güvenli şekilde geri dönmeleri için her şeyin yapıldığı ifade edildi.

Togo'nun komşusu Benin kıyılarında da dün 9 denizcinin kaçırıldığı duyurulmuştu.

Dünyanın en tehlikeli körfezi

Afrika'nın batısındaki Gine Körfezi, korsan saldırıları açısından en tehlikeli bölge kabul ediliyor.

Körfezde Gabon, Ekvador Ginesi, Togo, Kamerun, Nijerya, Benin, Gana, Fildişi Sahili ve Liberya yer alıyor.

Vira Haber