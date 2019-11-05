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Sefine Hillerfjord’u teslim etti, sırada Floroy ve Sildafjord var

Sefine Hillerfjord’u teslim etti, sırada Floroy ve Sildafjord var

Sefine Tersanesi, Fjord1 için inşa ettiği Hillerfjord adlı gemiyi  teslim etti. Sırada Floroy ve Sildafjord var. Teslim edilen gemi 84,5 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip.olup 83 araç ve 299 yolcu kapasitesine sahip...

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Sefine Tersanesi birlikte denize  indirdiği Floroy ve Hillefjord gemilerinin ilki olan ve Fjord1 firması için inşa edilen Hillefjord’u teslim etti.

Düşük emisyonlu jeneratör ve bataryalarla çalışan Hillefjørd, çevre dostu ve doğaya daha az karbon ayak izi bırakacak şekilde inşa edildi.

Aynı özelliklerde inşa edilen Floroy ve Sildafjord’un da birbirini takip eden süreler içerisinde tamamlanıp teslim edilmesi planlanıyor.

Norveçli Dizayn Ofisi Multi Maritime tarafından tasarlanan ve İskandinavya standartlarına göre inşaa son gemilerle beraber Sefine, feribot sektöründeki deneyimini yukarıya taşımış oldu.

Hillerfjord’un özellikleri

Uzunluk : 84,5 metre

Genişlik : 17 metre

Maksimum draft : 4,1 metre

Kapasite : 83 araç / 299 yolcu

Klas : Det Norske Veritas

Bayrak : Norveç

Ana itme jeneratörleri : 2 x CAT C32 830 kWe @ 1500 rpm

Ana iticiler : 2 x Rolls Royce Azipull 085 CP L Drive

Vira Haber

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