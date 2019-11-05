Sefine Hillerfjord’u teslim etti, sırada Floroy ve Sildafjord var
Sefine Tersanesi, Fjord1 için inşa ettiği Hillerfjord adlı gemiyi teslim etti. Sırada Floroy ve Sildafjord var. Teslim edilen gemi 84,5 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip.olup 83 araç ve 299 yolcu kapasitesine sahip...
Sefine Tersanesi birlikte denize indirdiği Floroy ve Hillefjord gemilerinin ilki olan ve Fjord1 firması için inşa edilen Hillefjord’u teslim etti.
Düşük emisyonlu jeneratör ve bataryalarla çalışan Hillefjørd, çevre dostu ve doğaya daha az karbon ayak izi bırakacak şekilde inşa edildi.
Aynı özelliklerde inşa edilen Floroy ve Sildafjord’un da birbirini takip eden süreler içerisinde tamamlanıp teslim edilmesi planlanıyor.
Norveçli Dizayn Ofisi Multi Maritime tarafından tasarlanan ve İskandinavya standartlarına göre inşaa son gemilerle beraber Sefine, feribot sektöründeki deneyimini yukarıya taşımış oldu.
Hillerfjord’un özellikleri
Uzunluk : 84,5 metre
Genişlik : 17 metre
Maksimum draft : 4,1 metre
Kapasite : 83 araç / 299 yolcu
Klas : Det Norske Veritas
Bayrak : Norveç
Ana itme jeneratörleri : 2 x CAT C32 830 kWe @ 1500 rpm
Ana iticiler : 2 x Rolls Royce Azipull 085 CP L Drive
Vira Haber
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