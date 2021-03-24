KOSDER 4. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Yapılan toplantıya; İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, dernek üyeleri ve denizcilik sektöründen çok sayıda misafir katıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, şunları kaydetti: ”2014 yılında Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanımız ve kurucu üyemiz Sayın Salih Zeki Çakır önderliğinde temelleri atılan KOSDER, Türk koster armatör ve işletmeciliğini dayanışma bilinciyle daha ileri taşıma hedefiyle yola çıkmıştır. Kurulduğu günden bu yana, denizci Sivil Toplum Kuruluşu olmanın hassasiyetiyle hareket eden KOSDER, sektörümüzün diğer paydaşlarına azami oranda katkı sunmayı da sorumluluğu olarak benimsemiştir. Dünya denizlerinin çetin şartlarıyla mücadele eden sektörümüzün, sırtladığı ağır yükü hafifletme adına yaptığımız çalışmalar, Türk denizcilerinin teveccühlerini kazanmamıza vesile olmuştur. Bu teveccüh ve üyelerimizden aldığımız destek, attığımız her adımda bizleri motive etmiş ve geleceğe daha da umutla bakmamıza imkân tanımıştır.”

KOSDER Kurucu Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ise yaptığı konuşmada seçilecek kişilerin derneğe hayırlı olması temennisinde bulunarak: “ 4. Olağan Genel Kurulumuzun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. ISTFIX’teki artış mutluluk verici. Ülkemizin Koster filosuna ihtiyacı var. Koster taşımacılığı Türk denizciliğinin omurgasıdır, bel kemiğidir. En çilekeş hizmet grubuyuz. Türk denizciliğinin büyüdüğü yer kosterlerdir. Malum bütün şartlara rağmen yıkılmadık ayaktayız. Navlun artışlarıyla daha güzel işler yapılacak. Burada emeği olan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. KOSDER ismi; bütün kamuda ve sektörde çok iyi bir algıya vesile oldu. Bunu kamuoyuna çok iyi izah ettiğimizi düşünüyorum. Seçilecek kişinin derneğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. “ ifadelerini kullandı.

Yapılan Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısında seçim sonucunda Pınar Kalkavan Sesel Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Genel kurulda konuşma yapan Pınar Kalkavan Sesel, konuşmasına İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır’a teşekkürlerini ileterek başladı. Konuşmasının devamında ise şunları ifade etti: “KOSDER’i sektörümüze kazandıran, bizlerin aynı çatı altında toplanmasına neden olan ve KOSDER’i KOSDER yapan Meclis Başkanımız Sayın Salih Zeki Çakır. Yani bizim Salih Kaptanımız… Varlığınız bizlerin burada görevi teslim almamızdaki en önemli güçtür. Tüm emeklerinize, fedakarlıklarınıza ve desteklerinize teşekkür ederiz.

Geride bıraktığımız dönemde derneğimize başkanlık yapmış olan Sayın Hüseyin Kocabaş’a ve yönetimde görev almış olan tüm değerli arkadaşlarımıza da çalışmaları, ayırdıkları vakitleri ve emeklerinden dolayı teşekkürü borç biliriz. Her iki dönemde birbirinden faydaları bilgilendirmeler, konferanslar, dernek üyeleri sorunları ile yakından ilgilenmeler, sosyal ve beşerî ilişkiler başarı ile tamamlanmıştır. Bu bir devir teslimi ve emaneti devralma görevidir… Önümüzdeki 2 yıllık bir süre çok çabuk gelip geçecek, günler unutulacak. Akılda kalacak olanlar ise; bu geçici sürede ülkemize ve sektörümüzün tüm bileşenlerine kazandırdıklarımız olacaktır.

Dayanışma ve birliktelik içerisinde sizlere hizmet etmek üzere görevi teslim alırken, zannedilmesin ki elde edilecek başarılar sadece yönetime ait olacaktır. Eğer taş üstüne taş koyabilecek ve katkı sağlayabileceksek bu; derneğimize emek veren tüm üyelerimizin sayesinde ve destekleriyle gerçekleşecektir. Yorumlarınızı, desteklerinizi, görüş ve önerilerinizi bizlerden esirgemeyin. Bizler dernek olarak bir bütünüz ve takımız. İsimlerini yönetimde göremediğiniz duayenlerimiz ve büyüklerimizin de bizlerle olacağı bir çalışma grubu oluşturma düşüncesinde olduğumuzu ve geniş kapsamlı bir dönem olacağını umuyoruz. ‘Herkesin çorbada tuzun olsun!’ mottosu ile hizmet edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, katılımlarınız için şükranlarımızı sunuyoruz.”

KOSTER ARMATÖRLERİ VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU LİSTESİ

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER:

Begüm Nergiz Birben

Burak Akartaş

Bülent Dandin

Gökhan Özcan

Hakan Çendik

Mahmut Turan

Mehmet Engin Özturan

Metin Şener

Pınar Kalkavan Sesel

Teoman Mustafa Akyol

Tolga Tomba

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER:

Akif Ural

Cafer Şener

Engin Dönmez

Hüseyin Avni Şan

Hüseyin Uysal

İlham Mert Soylu

Nadir Özsoy

Serhan Özcan

Sinan Atasoy

Uğur Şener

Yaşar Şanlıtürk

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER:

Ayhan Aytekin

Yalçın Akın

Yusuf Yalçın Çapoğlu



DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER:

Barbaros Yüksel

Faruk Emre Yıldıran

Neslihan Torlak

Vira Haber