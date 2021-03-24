Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği 36. Genel Kurulu Yapıldı

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği (TKKD) 36. Genel Kurulu Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Mevcut başkan Kapt. Muammer Arslantürk rahatsızlığı nedeniyle katılamazken, seçime tek liste ile giren Kapt. Mutlu Dündar başkanlığındaki ekip, TKKD’nin yeni yönetim kurulu olarak seçildi. Mevcut yönetim kurulu başkanı Kapt. Muammer Arslantürk yeni dönemde haysiyet kurulu üyesi ve Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) delegesi seçilirken, mevcut genel sekreter Kapt. Gürhan Aktürk de yine aynı görevle beraber TÜRDEF delegesi olarak da görev yapacak.

MESLEĞİMİZİ TANITMAYA ÇALIŞTIK

Önceki yönetim adına genel kurulun açılış konuşmasını yapan Kapt. Gürhan Aktürk, “30 Ekim 2018 tarihinde göreve gelen 35’inci dönem yönetim kurulu, seçildiği günden bugüne kadar, köklü geçmişe sahip güzide derneğimize yakışır şekilde hizmet etmeye çalışmış, ülkemizin herbir köşesindeki meslektaşlarımızı kapsayacak şekilde faaliyetlerde bulunmuş ve meleğimizin tanıtılması için her fırsatı değerlendirmiştir” dedi.

Önceki yönetim adına genel kurulun açılış konuşmasını yapan Kapt. Gürhan Aktürk, “30 Ekim 2018 tarihinde göreve gelen 35’inci dönem yönetim kurulu, seçildiği günden bugüne kadar, köklü geçmişe sahip güzide derneğimize yakışır şekilde hizmet etmeye çalışmış, ülkemizin herbir köşesindeki meslektaşlarımızı kapsayacak şekilde faaliyetlerde bulunmuş ve meleğimizin tanıtılması için her fırsatı değerlendirmiştir” dedi.

“İYİ NİYETLE ÇALIŞACAĞIZ”

TKKD’nin yeni yönetim kurulu başkanı Kapt. Mutlu Dündar ise konuşmasına eski yönetime teşekkür ederek başladı.

Dündar şunları söyledi :

“Çok zor bir dönemde, inisiyatif alarak görev üstlenen, çok değerli zamanlarını derneğimizin daha ileri seviyelere gelmesi için harcayan çok sevgili eski yönetim kurul üyelerine ve ailelerine sonsuz teşekkür ederim”

Ağır pandemi şartlarında zamanınızı fazla almadan teveccüh gösterip bizleri Türk Kılavuz Kaptanları Derneği yönetimine seçerek onurlandırdığınız için yönetim kurulumuz adına sonsuz teşekkür ederiz.

Derneğimizin tüzüğünde de belirtildiği şekilde üyelerimizin refahı, çalışma şartları ve sosyal imkanları için canla başla çalışacağımızın sözünü verebiliriz.

Bu çalışmaları yerine getirirken güzide derneğimizin saygınlığını da koruyarak tüm kurumlarla işbirliği içerisinde, çatışmaya imkan vermeyecek şekilde iyi niyet ve güzellikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Tekrar bizleri seçip görevlendirdiğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarız.

“YENİ DÖNEM İNŞALLAH HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI OLUR”

İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte 1992 mezunu olan Kapt. Mutlu Dündar, 2004 yılına kadar Denak Shipping’de çalıştı. Ardından 2004 ile 2019 yılları arasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’de kılavuz kaptan olarak görev alan Dündar, halen Deniz Kılavuzluk AŞ’de (DEKAŞ) görevine devam ediyor.

TKKD yeni yönetimi şu şekilde oluştu

Yönetim kurulu asil üyeleri

Mutlu Dündar

Ziya Karadüven

Cem Erincin

Gürhan Aktürk

Savaş Yeşil

Kamil Mamat

Göksel Onay

Yönetim kurulu yedek üyeleri

Serkan Kahraman

Sedat Perişanoğlu

Hakan Turunç

Hakan Turan

Murat Turan

Tayfun Gür

Turgut Turan

Denetim kurulu asil üyeleri

Recep Toprak

İsmail Yeşiltaç

Salim Aydın

Denetim kurulu yedek üyeleri

Zeki Özçelik

Değer Kurtcebe

Sadullah Çetin

Haysiyet kurulu asil üyeleri

Orhan Can Kumralbaş

H. Sedat Oğuz

Muammer Arslantürk

Haysiyet kurulu yedek üyeleri

Merter Pişgin

Alper Mut

Evrim Keloğlu

TÜRDEF delegeleri

Mutlu Dündar

Ziya Karadüven

Cem Erincin

Gürhan Aktürk

Savaş Yeşil

Göksel Onay

Ali Deniz

Zeki Özçelik

Muammer Arslantürk

İ. Hakkı Başoğlu

Merter Pişgin

Burak Karanlık

Burak Reis Yavuz

Kaynak: Denizcilik Dergisi