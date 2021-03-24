Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği 36. Genel Kurulu Yapıldı
Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği (TKKD) 36. Genel Kurulu Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapıldı, seçime tek liste ile giren Kapt. Mutlu Dündar başkanlığındaki ekip, TKKD’nin yeni yönetim kurulu olarak seçildi.
Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği (TKKD) 36. Genel Kurulu Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Mevcut başkan Kapt. Muammer Arslantürk rahatsızlığı nedeniyle katılamazken, seçime tek liste ile giren Kapt. Mutlu Dündar başkanlığındaki ekip, TKKD’nin yeni yönetim kurulu olarak seçildi. Mevcut yönetim kurulu başkanı Kapt. Muammer Arslantürk yeni dönemde haysiyet kurulu üyesi ve Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) delegesi seçilirken, mevcut genel sekreter Kapt. Gürhan Aktürk de yine aynı görevle beraber TÜRDEF delegesi olarak da görev yapacak.
MESLEĞİMİZİ TANITMAYA ÇALIŞTIK
Önceki yönetim adına genel kurulun açılış konuşmasını yapan Kapt. Gürhan Aktürk, “30 Ekim 2018 tarihinde göreve gelen 35’inci dönem yönetim kurulu, seçildiği günden bugüne kadar, köklü geçmişe sahip güzide derneğimize yakışır şekilde hizmet etmeye çalışmış, ülkemizin herbir köşesindeki meslektaşlarımızı kapsayacak şekilde faaliyetlerde bulunmuş ve meleğimizin tanıtılması için her fırsatı değerlendirmiştir” dedi.
Önceki yönetim adına genel kurulun açılış konuşmasını yapan Kapt. Gürhan Aktürk, “30 Ekim 2018 tarihinde göreve gelen 35’inci dönem yönetim kurulu, seçildiği günden bugüne kadar, köklü geçmişe sahip güzide derneğimize yakışır şekilde hizmet etmeye çalışmış, ülkemizin herbir köşesindeki meslektaşlarımızı kapsayacak şekilde faaliyetlerde bulunmuş ve meleğimizin tanıtılması için her fırsatı değerlendirmiştir” dedi.
“İYİ NİYETLE ÇALIŞACAĞIZ”
TKKD’nin yeni yönetim kurulu başkanı Kapt. Mutlu Dündar ise konuşmasına eski yönetime teşekkür ederek başladı.
Dündar şunları söyledi :
“Çok zor bir dönemde, inisiyatif alarak görev üstlenen, çok değerli zamanlarını derneğimizin daha ileri seviyelere gelmesi için harcayan çok sevgili eski yönetim kurul üyelerine ve ailelerine sonsuz teşekkür ederim”
Ağır pandemi şartlarında zamanınızı fazla almadan teveccüh gösterip bizleri Türk Kılavuz Kaptanları Derneği yönetimine seçerek onurlandırdığınız için yönetim kurulumuz adına sonsuz teşekkür ederiz.
Derneğimizin tüzüğünde de belirtildiği şekilde üyelerimizin refahı, çalışma şartları ve sosyal imkanları için canla başla çalışacağımızın sözünü verebiliriz.
Bu çalışmaları yerine getirirken güzide derneğimizin saygınlığını da koruyarak tüm kurumlarla işbirliği içerisinde, çatışmaya imkan vermeyecek şekilde iyi niyet ve güzellikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Tekrar bizleri seçip görevlendirdiğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarız.
“YENİ DÖNEM İNŞALLAH HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI OLUR”
İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte 1992 mezunu olan Kapt. Mutlu Dündar, 2004 yılına kadar Denak Shipping’de çalıştı. Ardından 2004 ile 2019 yılları arasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’de kılavuz kaptan olarak görev alan Dündar, halen Deniz Kılavuzluk AŞ’de (DEKAŞ) görevine devam ediyor.
TKKD yeni yönetimi şu şekilde oluştu
Yönetim kurulu asil üyeleri
Mutlu Dündar
Ziya Karadüven
Cem Erincin
Gürhan Aktürk
Savaş Yeşil
Kamil Mamat
Göksel Onay
Yönetim kurulu yedek üyeleri
Serkan Kahraman
Sedat Perişanoğlu
Hakan Turunç
Hakan Turan
Murat Turan
Tayfun Gür
Turgut Turan
Denetim kurulu asil üyeleri
Recep Toprak
İsmail Yeşiltaç
Salim Aydın
Denetim kurulu yedek üyeleri
Zeki Özçelik
Değer Kurtcebe
Sadullah Çetin
Haysiyet kurulu asil üyeleri
Orhan Can Kumralbaş
H. Sedat Oğuz
Muammer Arslantürk
Haysiyet kurulu yedek üyeleri
Merter Pişgin
Alper Mut
Evrim Keloğlu
TÜRDEF delegeleri
Mutlu Dündar
Ziya Karadüven
Cem Erincin
Gürhan Aktürk
Savaş Yeşil
Göksel Onay
Ali Deniz
Zeki Özçelik
Muammer Arslantürk
İ. Hakkı Başoğlu
Merter Pişgin
Burak Karanlık
Burak Reis Yavuz
Kaynak: Denizcilik Dergisi
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