Kosder: "Türk Gemisine Müdahaleyi Şiddetle Kınıyoruz"

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği, Arkas'a ait MV Roseline A isimli geminin Alman deniz kuvvetleri tarafından aranmasına ilişkin bir açıklama yayımlayarak, olayı kınadığını açıkladı.

Kosder'in açıklaması şu şekilde:

Türk deniz ticaret filomuzda yer alan Arkas Denizcilik’e ait M/V Roseline A gemisine yapılan uluslararası hukuk kurallarına ve denizcilik teamüllerine aykırı saldırgan ve dayanaksız müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Bu hukuksuz olaya maruz kalan Arkas Denizcilik’e ve bütün olumsuzluklara rağmen takdire şayan bir duruş sergileyen Roseline A gemisi mürettebatına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Vira Haber