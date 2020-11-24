Güllük Limanı'na 4 Teklif Geldi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güllük Liman sahası özelleştirme ihalesine dört yatırımcıdan teklif geldi.

İhaleye teklif veren şirketler Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Ahlatcı Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eti Girişim Yatırım A.Ş. oldu

İhalenin nihai pazarlık görüşmeleri 24 Kasım Salı günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek.

Vira Haber