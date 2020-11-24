İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. LİMAN

  3. Güllük Limanı'na 4 Teklif Geldi
Güllük Limanı'na 4 Teklif Geldi

Güllük Limanı'na 4 Teklif Geldi

Yarın gerçekleştirilecek Güllük Limanı ihalesine Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Ahlatcı Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eti Girişim Yatırım A.Ş. teklif verdi.

A+A-

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güllük Liman sahası özelleştirme ihalesine dört yatırımcıdan teklif geldi.

İhaleye teklif veren şirketler Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Ahlatcı Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eti Girişim Yatırım A.Ş. oldu

İhalenin nihai pazarlık görüşmeleri 24 Kasım Salı günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek.

Vira Haber

Bu haber toplam 78 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.