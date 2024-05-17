KOSDER ve Alpha Marine Consulting Turkey’den EU ETS Semineri

İstanbul Mercure Altunizade Otel’de yapılan panele; KOSDER üyeleri ve denizcilik firmalarının temsilcileri katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, geçtiğimiz yılın haziran ayında yürürlüğe giren AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) Uygulamalarının denizcilik endüstrisi için ciddi bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Başkan Çendik konuşmasında; deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonlar konusunun uzun yıllar daha denizciliğin gündeminde yer edeceğine belirterek, bu çerçevede yapılan eğitim, panel ve çalıştayların çok değerli olduğunu ifade etti.

Çendik son olarak; iş birlikleri için Alpha Marine Consulting Turkey’e, panel konuşmacısı Alpha Marine Consulting P.C. Teknik Direktörü Philips Tschlis’e ve etkinliğin destekçi kuruluşu Mastership’e katkılarından ötürü teşekkür etti.

Açılışta ayrıca Alpha Marine Consulting Turkey Operasyon Müdürü Ali Kuray da bir teşekkür konuşması yaptı.

Açılış konuşmalarından sonra söz alan panelist Philips Tschlis toplamda üç bölümden oluşan bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ilk bölümünde; denizcilikte karbon emisyonlarının kısa bir tarihçesine yer veren Tschlis ayrıca ilk aşamada 5000 groston ve üzeri gemileri kapsayan AB ETS’ye uyum sürecinde yapılması gerekenler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Söz konusu sürece uyum sağlanamaması durumunda ortaya çıkabilecek handikaplara da değinen Philips Tschlis, gemilerin AB ülkelerinden çıkarılmasına kadar uzanacak yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Alpha Marine Consulting P.C. Teknik Direktörü Philips Tschlis konuşmasının ikinci bölümde ise; AB ETS’nin çalışma prensibi hakkında önemli bilgiler aktardı. Philips Tschlis, sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 55’in altına düşürülmesinin ve 2050 yılına kadar da sıfır seviyesine çekilmesinin hedeflendiğini belirtti. Yıllar arası vergilendirme sürecine de değinen Panelist Tschlis, 2024 yılı için bildirilen doğrulanmış emisyonların yüzde 40'ının; 2025 yılı için rapor edilen doğrulanmış emisyonların yüzde 70'inin; 2026'dan itibaren de rapor edilen doğrulanmış emisyonların yüzde 100'ünün AB limanlarına, limanlarından veya limanları arasındaki tüm seferlerin vergiye tabi olacağını ve ETS gelirlerinin en az yüzde 50'sinin kurulacak Okyanus Fonu’na aktarılacağını kaydetti.

Sunumunun son kısmı olan üçüncü bölümünde ise; Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO)’nun AB ETS kapsamında gemi kira sözleşmelerinde uygulamaya koyduğu maddelere ilişkin katılımcılar bilgilendirildi.

Sunumun ardından soru cevap bölümüne geçildi.

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik’in teşekkür plaketlerini takdim etmesinin akabinde katılımcılarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla organizasyon son buldu.

Vira Haber