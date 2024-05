KAÇUV’lu Gençler, 19 Mayıs’ı Four Points By Sheraton Yelken Takımıyla Kutladı

Four Points by Sheraton İstanbul Kağıthane ve Four Points by Sheraton İzmir’in Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliğiyle gerçekleştirdiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde, gençler deniz keyfi yaşadı. KAÇUV’lu gençler, iki otelin çalışanlarından oluşan yelken takımıyla denize açıldı.

Yelken sporunu deneyimlediler

KAÇUV’un bursiyerlerinden altı gencin, 16 Mayıs’ta Kalamış Marina’da yelken sporunu deneyimleme şansı yakaladığı etkinlikte, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de anıldı. Etkinlik sonrasında gençlere sertifika verildi.

Yarışlarda birçok başarıya imza atan Four Points by Sheraton takımı, 2023 Ekim’inde Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında düzenlenen, yerli ve yabancı 1000'e yakın yarışçının katıldığı “100. Yıl Cumhuriyet Kupası” etkinliğinde, IRC 4 sınıfında birinciliğin sahibi olmuştu. Takım, 2024’te de yeni başarılar elde etmeyi sürdürüyor.