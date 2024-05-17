Teknede Yaralanan Vatandaşa Tıbbi Tahliye
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden yelkenli özel teknede yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
A+A-
Fethiye açıklarında seyreden özel yelkenli teknedeki vatandaşın yaralanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri yaralanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 37 defa okunmuştur
Etiketler : Fethiye, Muğla, Sahil Güvenlik
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.