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Teknede Yaralanan Vatandaşa Tıbbi Tahliye

Teknede Yaralanan Vatandaşa Tıbbi Tahliye

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden yelkenli özel teknede yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

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Fethiye açıklarında seyreden özel yelkenli teknedeki vatandaşın yaralanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri yaralanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Vira Haber 

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