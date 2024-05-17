Kredi Kartı Limitimi Nasıl Arttırabilirim?

Bu limit dolduğunda artık ödemenizi kredi kartınız ile yapamazsınız ve “limit yetersiz” uyarısı alırsınız. Peki, kredi kartı limiti nasıl yükseltilir? Bu sorunun yanıtına geçmeden önce kredi kartı limitlerinin nasıl ve neye göre belirlendiğini bilmenizde fayda var.

Genellikle kredi kartı limitlerinin sadece bankaların kendi politikaları çerçevesinde belirlendiği düşünülür. Kısmen de olsa bu bilgi doğrudur ancak limit belirlenirken Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik dikkate alınır. Bu yönetmelikte belirtilen şart ve sınırlar bankalar tarafından aşılamaz. Dolayısıyla bankaların kredi kartı limitini belirlerken aldıkları kararların ilgili yönetmeliğe uygun olması gerektiğini söyleyebiliriz.

Bu yönetmelik kapsamında ilk defa kredi kartı alacak olan kişilerin kredi kartı limitinin aylık gelirin 2 katını geçemeyeceği belirtiliyor. Aynı kişinin birden fazla sayıda kredi kartına sahip olmak istemesi durumunda da toplam kredi kartı limiti dikkate alınıyor. Yani her bir kredi kartı için limit hesaplaması yapılmaz, kredi kartlarının tamamının limiti, aylık belgelenebilir gelirin 2 katını geçemez. Daha önce kredi kartı sahibi olmuş kişilerde ise limit belirleme kıstasları biraz daha farklıdır. Bu kişiler için aylık gelirin 4 katını geçemeyecek şekilde bir limit belirlemesi yapılır.

Aylık Gelirinizi Hesaplayın!

Kredi kartınızın limitini yükseltmek istiyorsanız öncelikle aylık belgelenebilir gelirinizi hesaplamanız gerekiyor. Eğer bu gelir, limitinizin 4 katıysa limitin daha fazla yükselmesinin bir yolu bulunmuyor demektir. Bankalar yönetmelik dışına çıkmayacağı için bankanıza limit yükseltme talebinde bulunmanızın da bir anlamı yok demektir. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse aşağıda sıraladığımız yöntemleri deneyerek kredi kartınızın limitinin yükselmesini sağlamanız mümkün olabilir.

Kredi Puanınızı Yükseltin!

Kredi puanının sadece bankalardan kredi talep ederken dikkate alındığı düşünülür. Oysa kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde dikkate alınan parametrelerden biri de kredi puanınızdır. Eğer kredi notunuz düşükse bankanız limit yükseltme talebinizi reddedebilir. Dolayısıyla önce kredi notunuzu öğrenmeniz ve eğer düşükse yükselmesini sağlayacak hamlelerde bulunmanız gerekir. Kredi notunuzun belirli bir seviyenin üzerinde olması durumunda bankalar kredi kartı limit yükseltme talebin çoğunlukla olumlu yanıt verir. Peki, bunun için kredi notu kaç olmalı? İşte bu sorunun yanıtı bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. Haliyle net bir yanıt vermek yanıltıcı olabilir.

Kredi Kartınızın Sadece Asgari Tutarını Ödemeyin!

Çok sayıda kişinin yaptığı en önemli hatalardan biri her ay kredi kartı borcunun sadece asgari ödeme tutarını ödemek oluyor. Bunun yerine borcun tamamının ödenmesi tüm bankalar için önemlidir. Her ay sadece asgari tutarı ödemeniz durumunda bankanızın limit arttırma talebinizi olumlu karşılama olasılığı düşer. Ayrıca bu durumda gelir gider dengenizi sağlamakta da zorlanabilirsiniz. Kredi kartının asgari tutarını ödeme imkanı sadece bazı aylarda tercih edebilmeniz için sunulan bir imkandır. Bunun bir ödeme alışkanlığına dönüşmesi doğru bir davranış olmayacaktır.

Bankadaki İşlem Hacminizi Arttırın

Uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri de bankadaki işlem hacminizi arttırmanızdır. Bunun için de fatura ödemeleriniz ya da kira ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Elbette bankadaki işlem hacminizin artması için mutlaka otomatik ödeme talimatı vermeniz gerekmez. Ancak ödemenizi bu bankadan yapmanız önem taşıyor. Çok sayıda banka ile çalışmak yerine kredi kartını kullandığınız banka ile çalışmanız ve banka hesabınıza para giriş çıkışlarının olması da önem taşıyor. Bu durumda bankanızda güven uyandırırsınız.

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