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Dynamiq, Antalya Serbest Bölgesi'nde Süperyat Refit Hizmetlerini Başlatıyor

Dynamiq, Antalya Serbest Bölgesi'nde Süperyat Refit Hizmetlerini Başlatıyor

BLC Yachts’ın Türkiye temsilciliğini üstlendiği Dynamiq, Antalya Serbest Bölgesi'nde 65 metreye kadar olan yatlar için refit  hizmetleri sunmaya başladığını duyurdu.

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Bu hamle ile Dynamiq, Türkiye'nin güneyinde yat refit hizmetleri için yeni bir merkez oluşturmayı amaçlıyor. Antalya Serbest Bölgesi’ndeki ekstra vergi tasarrufları ile Dynamiq daha rekabetçi bir fiyatla müşterilerine hizmet sağlayacak.

BLC Yachts’dan Candaş Balcı yaptığı açıklamada, "Dynamiq, ister rutin mevsimsel bakım ister daha geniş kapsamlı yenilemeler ve modifikasyonlar olsun, yatların her türlü refit ihtiyacı için Türkiye'de başvurulacak tersane olmayı hedefliyor.”diye belirtti.

Refit programına katılan ilk tekne olan 38,6 metrelik Dynamiq  yapımı motoryat Spring (ex Jetsetter), kısa süre önce iç mekan iyileştirmeleri, sevk sistemi revizyonu ve daha fazlası için hangara geldi.

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