Dynamiq, Antalya Serbest Bölgesi'nde Süperyat Refit Hizmetlerini Başlatıyor

Bu hamle ile Dynamiq, Türkiye'nin güneyinde yat refit hizmetleri için yeni bir merkez oluşturmayı amaçlıyor. Antalya Serbest Bölgesi’ndeki ekstra vergi tasarrufları ile Dynamiq daha rekabetçi bir fiyatla müşterilerine hizmet sağlayacak.

BLC Yachts’dan Candaş Balcı yaptığı açıklamada, "Dynamiq, ister rutin mevsimsel bakım ister daha geniş kapsamlı yenilemeler ve modifikasyonlar olsun, yatların her türlü refit ihtiyacı için Türkiye'de başvurulacak tersane olmayı hedefliyor.”diye belirtti.

Refit programına katılan ilk tekne olan 38,6 metrelik Dynamiq yapımı motoryat Spring (ex Jetsetter), kısa süre önce iç mekan iyileştirmeleri, sevk sistemi revizyonu ve daha fazlası için hangara geldi.