Yılın Denizcilik Markası “Safetmade Marine Products” Oldu

İstanbul İş İnsanları Derneği’nin düzenlediği 8’inci Türkiye Marka Zirvesi, URAW Kozmetik ana sponsorluğunda gerçekleşti. Zirvede İhracatın Yol Haritası ve Markalar Konuşuyor başlıklı iki panel düzenlendi. Alanında uzman isimlerin katıldığı panellerde markalaşmanın önemi, ihracatı artırmak için atılması gereken adımlar gibi konular masaya yatırıldı. 8’inci Türkiye Marka Zirvesi iş, sanat, cemiyet dünyasından isimleri de ağırladı. Geceye 100 marka temsilcisi ve yaklaşık 600 davetli katıldı. Sunuculuğunu Mehmet Aydın ve Derya Taşbaşı’nın yaptığı etkinlikte 50 ödül, alanında fark oluşturmuş firma temsilcisine verildi.

Sunuculuğunu Mehmet Aydın ve Derya Taşbaşı’nın yaptığı 8. Türkiye Marka Zirvesi & 8. Türkiye Altın Marka Ödülleri töreninde “Yılın En İyi Uluslararası Denizcilik Markası” ödülünü Safetmade Marine Products kazandı. Ödülü Safetmade Marine Products’ın kurucusu Kaptan Ercan Hacıfettahoğlu aldı.

Safetmade Marine Products; kaldırma ekipmanları için yüksek kaliteli yük testine tabi tutulan su torbaları, can kurtarma aletleri, can salları ve EPIRB için hidrostatik serbest bırakma üniteleri, sıvı depolama ihtiyaçları için tankları üretim tesislerinde üretmektedir. Safetmade profesyonel ekibi ile dünyanın her yerinde göreve hazır olup, firmalar için tüm testleri (örneğin dilediğiniz tonajda ağır kaldırma yük testleri, yüzdürme ve hava kaldırma sistemleri vb.) gerçekleştirmektedir.

