KOSDER'den 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı

Pınar Kalkavan Sesel’in mesajı şu şekilde:

Tarih boyunca bağımsızlıklarını kazanmak isteyen devletler, karada olduğu gibi denizlerde de bu amaç uğruna çaba sarf etmişlerdir. Ülkemiz de vatan toprağı ve karasularında mutlak egemenliğini tesis etme adına tüm dünyaya örnek teşkil edecek muazzam bir özgürlük mücadelesi vermiştir. Bununla birlikte; 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, ‘milli ekonomimizin’ önündeki engellerden birisini ortadan kaldırmış ve denizciliğimiz için bir dönüm noktası olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği ‘tam bağımsızlığa’ ulaşmak için önemli bir adım olan Kabotaj Kanunu, Türk denizcilerinin denizlerinde özgürce bayrak açmasının önü açmıştır. Sektörümüzün geçmişini şekillendiren ve geleceğine ışık tutan bu kanun, aynı zamanda ‘denizci millet’ olma yolunda ülkemize büyük bir aşama kat ettirmiştir.

Denizlerimizdeki hâkimiyetimiz ve ticaretimiz için ciddi bir değişimin simgesi olan bu değer, günümüzde de sektörümüz açısından hassas bir noktada yer almaktadır. Özellikle son dönemde karşı karşıya kaldığımız küresel ekonomik kriz ve koronavirüs (Covid-19) pandemisi, karasularımızın daha etkin bir şekilde ele alınmasını zorunlu hale getirmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve orta koridorda yer alan Türkiye’nin bulunduğu konum itibariyle denizlerinden azami derecede fayda sağlaması uluslararası arenada daha güçlü bir yapıya kavuşmasının önünü açacaktır. Ekonomik ve çevre dostu olması nedeniyle lojistik sektörü aktörlerinin en çok tercih ettiği taşımacılık türü olan deniz yolu taşımacılığı; kendi coğrafyamızda geliştirilecek ‘mavi politikalar’ ile ülkemizin global sahada rekabet düzeyini artıracaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, denizciliğimize canı pahasına hizmet etmekten geri durmayan deniz emekçilerimizi saygı rahmet ve minnetle anıyorum.

Pınar Kalkavan Sesel

Yönetim Kurulu Başkanı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği

Vira Haber