Salih Bostancı: "Kabotaj Kanunu Türk Denizciliğinin Dirilişidir"

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı'nın açıklaması şu şekilde:

Ulu Önder Atatürk’ün denizciliğe verdiği önemi açıkça izah ettiği sözlerini her fırsatta genç denizcilerimize aktarmalı ve ufkumuzu işte bu sözlerin ışığında genişletmeliyiz.

Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü: Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız…”

Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak hiç şüphesiz ki denizcilikten geçmektedir, üç tarafı denizlerle çevrili olan, iki önemli boğazı sınırlarında bulunduran ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumumuzun avantajını kullanarak, denizciliğimizi modern seviyeye ulaştırmalı, deniz ticaretimizin ülke ekonomisine katkısını artırmalı ve denizcilikte daha çok söz sahibi olmak için birlikte daha çok çalışmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm deniz şehitlerimizi rahmetle anıyor, denizciliğe emeği geçen tüm denizcilerimizin 95. yılına gururla ve şerefle ulaştığımız kabotaj bayramını kutluyor, Gemi Mühendisleri Odası olarak Türk denizciliğini hak ettiği seviyelere çıkarmak için canla başla çalışacağımızı bildiriyoruz.

Salih Bostancı

Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

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