Kosder'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kahraman Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde şahlanışının mihenk taşı olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi aynı zamanda Ulusumuza asla pranga vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos 1922’de kazanılan bu kutlu zafer Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yüksek öngörüsü ve Aziz Milletimizin feraseti, cesareti ve sarsılmaz iradesinin en mühim örneklerinden birisidir.

Söz konusu vatan toprağı ve bağımsızlık olunca Milletimizin önünde hiçbir engelin duramayacağını gösteren ‘Büyük Zafer’ Ulusumuzun geleceğini sağlam temellerle yeniden inşa edecek genç Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdecisi olmuştur. Halk egemenliği ile demokrasinin yegâne unsuru ve dayanağı olan Cumhuriyetin eşsiz kazanımlarını iliklerimize kadar yaşamamıza vesile olan bu zafer ayrıca demokratik, laik ve daima ileriyi hedefleyen Milletimize aydınlık bir yol çizmiştir.

Cumhuriyetin çatısı altında demokrasiyi, ilelebet payidar kalacak vatanımızın sevgisini ve bağımsızlığı kendine şiar ve öncü edinmiş bizlerin başlıca gayesi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkmaya ve bu yolda var gücümüzle üstümüze düşen vazifeyi yerine getirmeye devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu kıymetli zaferin mimarı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, kutsal vatanımız ve şanlı bayrağımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Hakan Çendik

Yönetim Kurulu Başkanı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği

Vira Haber